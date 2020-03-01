Диетолог рассказала, как справиться с весенним авитаминозом

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С наступлением теплых весенних дней многие замечают у себя постоянную сонливость, раздражительность и апатию. Это признаки авитаминоза, справиться со всеми проблемами поможет правильное питание.

"Весной очень важно есть продукты, богатые микроэлементами и витаминами. Например, витамин С, который называют "весенним", содержится не только в цитрусовых, зелени, яблоках, облепихе и черной смородине, но и в белокочанной и цветной капусте, болгарском перце, бобовых и даже картофеле, - говорит диетолог Вероника Пашутина. - Кстати, девушкам, которые готовят свою фигуру к пляжному сезону, советую включить в рацион крупы, а также как можно больше свежих овощей, фруктов и ягод, естественно, без сахара".

Не хватает тюменцам и "солнечного" витамина D, потому получать его тоже лучше из пищи, им богаты кисло-молочные продукты, печень, яичный желток, красная икра и рыба. Витамин "молодости" Е содержится в зелени, растительном масле и шиповнике. В качестве антидепрессанта можно употреблять витамин В1, он есть в хлебобулочных изделиях, гречке, рисе, овсянке, говядине, свинине, бобовых и орехах, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".