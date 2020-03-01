Тюменских пенсионеров просят быть бдительными в период самоизоляции

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

В Тюменской области для жителей 65 лет и старше и тех, кто имеет хронические заболевания, с 28 марта по 10 апреля введен режим самоизоляции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области "Вслух.ру", пожилым людям в период самоизоляции нужно быть бдительными. Не приобретать сомнительные товары, которые могут предлагать "пешие" продавцы. Не совершать необдуманных платежей и переводов денег, не сообщать банковские реквизиты. Если возникнут сомнения – прервать разговор и позвонить более подкованным в финансовых вопросах родственникам.

То же самое касается звонков из банков с историями про сбои и вирусами на счете, который нужно "почистить". Прервите разговор и позвоните по указанному на банковской карте номеру.

Злоумышленники могут представиться специалистами, которые проводят дезинфекцию квартир. На самом деле это могут оказаться банальные воры.

Если гости представились сотрудниками исполнительных органов власти, то попросите предъявить документы.

Напомним "горячие телефоны":

Консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до 3-х лет в Тюмени: 8-800-201-41-41

Горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 8-800-302-26-70

Горячая линия департамента здравоохранения Тюменской области: 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91

Телефон горячей линии по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам (доставка продуктов, вынос мусора и т.д.): 8-800-200-34-11

Горячая линия официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса — стопкоронавирус.рф: 8-800-2000-112