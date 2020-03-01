Тюменцы стали чаще брать бездомных кошек и собак

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Неравнодушные тюменцы могут приютить животных, которые волею судьбы осталась без хозяев и в итоге – в приюте МКУ "ЛесПаркХоз".

Предварительно можно посмотреть кошек и собак на официальном сайте.

У каждого животного указан возраст и место, где оно найдено. В 2019 году были найдены хозяева – прежние и новые – для 959 (47%) собак и 200 (64%) кошек. Годом ранее в семьи попали 793 и 174 собак и кошек соответственно.

Всего в приют в 2019 году попали 2 тыс. 340 животных, выпущено обратно на улицы 920 . В 2020 году появились новшества. Как выяснил "Вслух.ру", животных выпускают обратно, если не найдется хозяин, если они не агрессивны и не относятся к потенциально агрессивным породам. Причем, уже нет ограничения до 70 см в холке. Выпускают в прежнем месте обитания. При этом под запретом по-прежнему остаются медицинские, образовательные, спортивные учреждения, организации культуры. Отлов и возврат проводится с видеосъемкой. Для учета животных на ушах закрепляют неснимаемые пластиковые бирки.

Абсолютно все попавшие в приют животные проходят обработку от экто- и эндопаразитов. Им ставят прививки и стерилизуют.

Для заключения договора о передаче безнадзорного домашнего животного в семью при себе необходимо иметь паспорт, поводок и ошейник - для крупных собак, либо переноску - для кошек и мелких собак. Несовершеннолетним питомцев не отдадут.

Приют находится по адресу: ул. Кедровая, 133 (район Лесобазы), тел. 44-54-01.