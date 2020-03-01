Конкурс "Семья года" стартует в Тюменской области

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Департамент социального развития Тюменской области и региональный центр "Семья" приглашают тюменские семьи принять участие во Всероссийском конкурсе "Семья года".

Конкурс традиционно проходит под девизом "Моя семья – моя Россия" по пяти номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья" и "Семья – хранитель традиций".

Первый, муниципальный этап конкурса, продлится до 12 апреля, в это время нужно поддать заявку на участие и предоставить организаторам конкурсные материалы.

Подведение итогов регионального этапа конкурса и награждение победителей пройдет в мае в Тюмени. Конкурсные материалы семей, занявших первые места в регионах со всей страны, будут направлены на рассмотрение оргкомитета для участия во Всероссийском этапе конкурса.

В октябре семьи-победители федерального этапа будут приглашены в Москву для участия в торжественной церемонии награждения.

Положение о конкурсе — по ссылке. По вопросам участия в конкурсе семей, проживающих на территории Тюмени и Тюменского района, необходимо обращаться в Региональный центр "Семья" по тел. 20-88-48.