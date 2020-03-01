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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Повышенная температура тела - не повод для паники, считают эксперты

Общество, 12:02 28 марта 2020

Температура тела выше 37 градусов - не повод диагностировать у себя коронавирусную инфекцию и паниковать, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

"Температура больше 37 это повод обратиться к врачу. Но это совершенно не означает, что у человека коронавирусная инфекция", — сказал Малеев в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что температура может быть симптомом других патологий, поэтому и надо обращаться к врачу, чтобы специалист оценил картину в целом.


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# здоровье , коронавирус

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