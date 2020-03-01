Повышенная температура тела - не повод для паники, считают эксперты

Температура тела выше 37 градусов - не повод диагностировать у себя коронавирусную инфекцию и паниковать, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.



"Температура больше 37 это повод обратиться к врачу. Но это совершенно не означает, что у человека коронавирусная инфекция", — сказал Малеев в интервью РИА Новости.



Он уточнил, что температура может быть симптомом других патологий, поэтому и надо обращаться к врачу, чтобы специалист оценил картину в целом.





