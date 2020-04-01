Сто сорок четыре малыша родились в Тюмени за четыре дня

| Фото: ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

144 малыша родились в областном центре с 28 по 31 марта, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Больше всего детей приняли в перинатальном центре, там на свет появились 39 девочек и 35 мальчиков. У двух мам родились двойни. Еще 31 малыш – 19 мальчиков и 12 девочек – появились на свет в роддоме № 3. Врачи роддома № 2 приняли 39 новорожденных. Две мамы родили по четвертому ребёнку, у одной из них роды бригада скорой приняла прямо в машине.

Для беременных в период карантина предприняты особые меры для профилактики распространения коронавируса. Так, запрещены партнерские роды, а в перинатальном центре все плановые операции, роды перенесены на ул. Даудельную, корпус 8, а корпус на ул. Энергетиков, 26 предусмотрен для проведения родов женщин с признаками ОРВИ. Это было сделано для максимального разобщения пациенток.