  • 1 апреля 20201.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сто сорок четыре малыша родились в Тюмени за четыре дня

Общество, 17:40 01 апреля 2020

ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

144 малыша родились в областном центре с 28 по 31 марта, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Больше всего детей приняли в перинатальном центре, там на свет появились 39 девочек и 35 мальчиков. У двух мам родились двойни. Еще 31 малыш – 19 мальчиков и 12 девочек – появились на свет в роддоме № 3. Врачи роддома № 2 приняли 39 новорожденных. Две мамы родили по четвертому ребёнку, у одной из них роды бригада скорой приняла прямо в машине.

Для беременных в период карантина предприняты особые меры для профилактики распространения коронавируса. Так, запрещены партнерские роды, а в перинатальном центре все плановые операции, роды перенесены на ул. Даудельную, корпус 8, а корпус на ул. Энергетиков, 26 предусмотрен для проведения родов женщин с признаками ОРВИ. Это было сделано для максимального разобщения пациенток.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# родильные дома

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:55 01.04.2020Физико-математическая школа объявила о старте приемной кампании в режиме онлайн
19:37 01.04.2020Пассажироперевозчики меняют график работы автобусов
19:36 01.04.2020В Тюменской области теперь действует единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции
19:13 01.04.2020В Тюменскую область прилетели скворцы, зяблики, грачи