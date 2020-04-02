Фитнес на дому: МегаФон открыл тюменцам бесплатный спортивный контент

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

Тюменцы могут заниматься зарядкой, пилатесом, растяжкой и медитацией прямо из дома. Оператор предложил пользователям МегаФон ТВ и платформы "МегаФон Образование" бесплатный доступ к фитнес-урокам.

Появление нового направления на собственном ресурсе "МегаФон Образование" и в пакете "Максимальный" МегаФон ТВ особенно актуально в условиях, когда жители Тюменской области вынуждены находиться дома, а из-за эпидемиологической ситуации временно закрылись фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные учреждения. Сейчас к этим сервисам МегаФона открыт бесплатный доступ.

"Новое спортивное направление появилось и на нашей образовательной платформе, и на МегаФон ТВ, абоненты могут выбрать наиболее удобный формат. Закрытие фитнес-клубов – не повод прекращать тренировки. Видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех", – отмечает генеральный директор "МегаЛабс" Андрей Кушнарев.

В спортивный пакет включены программы по всем основным направлениям: зарядка, силовые интенсивные тренировки на различные группы мышц, пилатес, растяжка, медитация.

Новый контент дополнит 85 партнерских и собственных онлайн-курсов, представленных на платформе "МегаФон Образование". Студентам, молодым специалистам и школьникам старших классов доступны курсы и программы по направлениям IT, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.

На МегаФон ТВ фитнес-контент станет частью семейного пакета "Максимальный", включающего 216 каналов и 10 сериалов, а также войдет в пакет "Блогеры".