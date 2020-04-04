Служба занятости помогает тюменцам открыть свое дело

Фото Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района во "ВКонтакте" Фото Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района во "ВКонтакте"

Стать успешным предпринимателем не выходя из дома - можно. Молодая мама Ирина при содействии службы занятости превратила свое хобби в прибыльный бизнес.

Идея открыть свое дело пришла к Ирине во время декрета. Не привыкшая сидеть дома, женщина стала мастерить украшения, интересоваться ювелирной модой, участвовать в онлайн мастер-классах. Сегодня с ее авторской бижутерией знакомы многие тюменские модницы. У Ирины своя мастерская, привлекательный аккаунт в Инстаграм и база постоянных покупателей. Превратить хобби в профессию, и открыть свое дело Ирина смогла, став участницей программы самозанятости.

По ее мнению, главные составляющие успеха любого дела - это качественный продукт и хорошее отношение к клиенту.

"Недостаточно просто хорошо сделать какой-то продукт, нужно уметь продать его, - считает Ирина. - В этом мне пригодился прошлый опыт работы – по образованию я менеджер по продажам. И все, что я делаю, действительно мне нравится, начиная с создания дизайна украшений и заканчивая написанием текстов и подбором фото для Инстаграм".

Даже в условиях ограничительных мер можно сделать первые шаги к успеху: обдумать возможные сферы своей будущей деятельности и проконсультироваться со специалистами центров занятости населения по месту жительства, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.