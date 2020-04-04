  • 4 апреля 20204.04.2020суббота
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 7..9 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Врачи напоминают: смотреть круглосуточно ТВ - вредно

Общество, 12:54 04 апреля 2020

www.mount4u.net | Фото: www.mount4u.net

Одним из самых популярных и доступных развлечений в домашних условиях самоизоляции является просмотр телевизора. Но эта привычка может вылиться в проблемы со зрением. Тюменский врач-окулист Евгений Мартынов рассказал о важных правилах при использовании ТВ.

"Для взрослых есть определенные рекомендации по непрерывному просмотру телепередач - не более 2 часов подряд. После этого нужно сделать перерыв на 3-4 часа и дать глазам отдохнуть. При этом важно учесть, что перерыв – это не значит, что можно взять телефон и сидеть в соцсетях, гаджеты также под запретом на это время, - говорит окулист. – После отдыха вновь можно на пару часов прильнуть к голубым экранам. Но учтите, что делать это нужно на расстоянии как минимум 2-3 метра от ТВ, в удобной позе и ни в коем случае не в полной темноте, чтобы не было сильного цветового контраста. Лучше включить неяркое освещение".

При несоблюдении правил может появиться режущая боль в глазах, покраснения, сухость, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, вы можете чувствовать усталость, раздражительность и даже головную боль.

Врач советует тюменцам делать ежедневную зарядку для глаз и выполнять физические упражнения. А семьям с детьми рекомендации дополнительные – не позволяйте подросткам беспрерывно сидеть у телевизора или за компьютером, отвлекайте их заданиями по дому, играми, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 04.04.2020Мазуркевич пояснила, как получить выплаты по безработице в Тюменской области
12:54 04.04.2020Врачи напоминают: смотреть круглосуточно ТВ - вредно
12:24 04.04.2020Общественники помогут патрулировать улицы Тюмени
11:48 04.04.2020Тюменцев приглашают на открытые мастер-классы в онлайн-формате