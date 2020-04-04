Врачи напоминают: смотреть круглосуточно ТВ - вредно

| Фото: www.mount4u.net | Фото: www.mount4u.net

Одним из самых популярных и доступных развлечений в домашних условиях самоизоляции является просмотр телевизора. Но эта привычка может вылиться в проблемы со зрением. Тюменский врач-окулист Евгений Мартынов рассказал о важных правилах при использовании ТВ.

"Для взрослых есть определенные рекомендации по непрерывному просмотру телепередач - не более 2 часов подряд. После этого нужно сделать перерыв на 3-4 часа и дать глазам отдохнуть. При этом важно учесть, что перерыв – это не значит, что можно взять телефон и сидеть в соцсетях, гаджеты также под запретом на это время, - говорит окулист. – После отдыха вновь можно на пару часов прильнуть к голубым экранам. Но учтите, что делать это нужно на расстоянии как минимум 2-3 метра от ТВ, в удобной позе и ни в коем случае не в полной темноте, чтобы не было сильного цветового контраста. Лучше включить неяркое освещение".

При несоблюдении правил может появиться режущая боль в глазах, покраснения, сухость, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, вы можете чувствовать усталость, раздражительность и даже головную боль.

Врач советует тюменцам делать ежедневную зарядку для глаз и выполнять физические упражнения. А семьям с детьми рекомендации дополнительные – не позволяйте подросткам беспрерывно сидеть у телевизора или за компьютером, отвлекайте их заданиями по дому, играми, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".