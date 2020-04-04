Сельхозпредприятия Тюменского района адаптируются к работе в новом режиме

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Тюменские аграрии продолжают работать в условиях ограничительных мер. Заместитель начальника управления АПК Тюменского района Валерий Герасимов рассказал, что на предприятиях усилены меры по дезинфекции, введен масочный режим.

"Для некоторых предприятий изменилась структура сбыта. Часть социальных объектов, такие как школы, переведены на удаленный режим и, соответственно, тем, кто поставлял им продукцию, приходится искать новые пути ее реализации. В остальном, у крупных сельхозпроизводителей ситуация мало чем отличается от той, которая наблюдалась год назад", - пояснил он.

Еще до введения повышенных мер безопасности по всей стране птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" объявило 2020 Годом биобезопасности, рассказала директор Оксана Величко.

"У нас всегда все очень строго, мы заранее снабжены всеми дезинфицирующими средствами, поскольку без этого деятельность современных производств - немыслима. На птицефабрике - в приоритете модернизация санпропускников и дезбарьеров. Есть и дополнительные меры. Сейчас добавили медицинский осмотр сотрудников при входе на территорию, который включает в себя и термоконтроль. Кроме того, часть офиса сейчас работает удаленно", отметила она.

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