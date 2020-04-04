Футболисты "Тюмени" продолжат участие в первенстве России

| Фото: fckamaz.ru | Фото: fckamaz.ru

Футбольный клуб "Тюмень" пополнится новым игроком. После карантина и возобновления тренировок в команду вернется Максим Вотинов.

31-летний форвард стал лучшим бомбардиром "Тюмени" прошлого сезона. Вотинов тогда отметился семью забитыми мячами в ФНЛ. При этом много игр пропустил из-за травмы. После расставания с "Тюменью" Максим отправился в "Елгаву", с которой дошел до финала Кубка Латвии. Любопытно, что и в сопредельной стране Вотинов отметился семью голами, сообщает пресс-служба команды.

Сейчас ФК "Тюмень" находится на карантине после тренировочного сбора в Турции, двухнедельный выезд завершился 26 марта. Как уже сообщал "Вслух.ру" в 2020 году команда провела три сбора под руководством нового тренера Игоря Меньщикова.

"Последние контрольные матчи показали, что "Тюмень" сейчас на ходу. Все футболисты поняли принципы игры нашей команды, - говорит главный тренер. - Жаль, что продолжение сезона откладывается".

На период изоляции тренерский штаб "выписал" спортсменам упражнения - фитнес, занятия на силовую выносливость.

Рестарт Первенства России в группе "Урал-Приволжье" планировался 7 апреля. По понятным причинам он перенесен. Футбол возобновится не раньше лета: на заседании Бюро Исполкома РФС было принято соответствующее решение.