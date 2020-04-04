МЧС предупреждает о запрете пала сухой травы в огородах

| Фото: Рослесхоз | Фото: Рослесхоз

Жители региона, проживающие в частных домах начинают готовить огороды к посадке, расчищать их от прошлогодней травы и обрезанных веток. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области предупредили о том, что запрещено жечь сухую траву.

"Прошлогоднюю траву выжигать нельзя, ее нужно сгрести граблями и, в идеале, выбросить в компостную яму. Если у граждан нет другого варианта, кроме как сжечь растительность и ветки, то делать это можно только в металлической бочке, которая должна располагаться на удалении 20 метров от строений, при этом после того, как вы подожгли содержимое бочки, ее необходимо накрыть листом железа, чтобы искры не вылетали ", - рассказал руководитель пресс-службы ведомства Сергей Юсько.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима может грозить штрафом: для граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей; для должностных лиц – от 30 до 40 тыс. руб.; для юридических– от 200 тыс. до 400 тыс. руб. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

Кстати, в Тюменской области сотрудники МЧС вплоть до 10 апреля будут производить контролируемый отжиг сухой травы вблизи населенных пунктов, автомобильных дорог и земель сельхозназначения. Работы проводятся с соблюдением правил противопожарного режима и пожарной безопасности в лесах, пишет "АиФ - Западная Сибирь".