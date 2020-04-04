Сдать декларацию 3НДФЛ можно через интернет

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, физическим лицам необходимо до 30 апреля 2020 года. С начала года в налоговые органы Тюменской области поступило около 53 тысяч налоговых деклараций, из них 22% представлено физическими лицами.

Как сообщили "Вслух.ру" в управлении ФНС по Тюменской области, представить декларацию 3-НДФЛ нужно в следующих случаях: при получении дохода от реализации имущественных прав, от продажи имущества до окончания минимального срока владения. Если имущество приобретено до 1 января 2016 года, то минимальный срок владения составляет 3 года, после – пять лет; при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками; при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества; при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам; при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Если граждане хотят получить налоговый вычет, то на них срок до 30 апреля не распространяется. Они могут предоставить декларацию в течение года.

В "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС можно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, заявление на возврат налога, узнать задолженность, уплатить налоги, обратиться за разъяснениями.

Как уже сообщал "Вслух.ру", с 30 марта по 3 апреля налоговые органы Тюменской области приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков. С 4 апреля прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством электронного сервиса "Онлайн запись на прием в налоговый орган" на сайте ФНС России. При этом заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через сервис "Онлайн-запись", обслуживаться не будут.