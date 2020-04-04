  • 4 апреля 20204.04.2020суббота
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 7..9 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области стартует новый сезон конкурса проектов "Моя идея. Pro"

Общество, 19:36 04 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут получить грантовую поддержку на реализацию общественно полезных инициатив: в регионе стартует новый сезон конкурса проектов "Моя идея. Pro" от областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Общий грантовый фонд - 3,5 млн рублей. Один проект может получить от 50 до 250 000 рублей, сообщает "Тюменская область сегодня".

Заявки на конкурс принимаются от команды единомышленников в составе не менее трех человек и возрастом от 14 до 30 лет. Регистрация продлится до 23 апреля.

Организаторы сообщают, что за время обучения команды-участники вместе с наставником проработают свою идею, защитят ее перед экспертами и получат методическое сопровождение. Условия подачи заявки авторы оформили в "Памятку победителя". Ознакомиться с положением конкурса можно - ссылке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:36 04.04.2020В Тюменской области стартует новый сезон конкурса проектов "Моя идея. Pro"
18:51 04.04.2020В Тюмени открывают первую online-школу TikTok
16:50 04.04.2020Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня
16:42 04.04.2020Сдать декларацию 3НДФЛ можно через интернет