Центры занятости помогли тюменцам стать предпринимателями

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

252 человека стали предпринимателями благодаря региональной программе поддержки самозанятости.

Специалисты центра занятости ведут индивидуальное сопровождение предпринимателей. В течение двух лет проверяют, на что потрачены выделенные средства, насколько успешно работает бизнес и требуется ли помощь. Но и после этого предприниматели всегда могут получить помощь по развитию бизнеса, а также в подборе необходимых сотрудников, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Подробнее об участии в программе можно узнать в центрах занятости населения по месту проживания. Контакты центров опубликованы на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области. А пока действуют ограничительные меры, есть время продумать бизнесплан и записаться на прием через личный кабинет на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.