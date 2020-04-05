Масштабное обустройство дорог запланировано в Тюменском районе

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На площадке ИЖС для многодетных семей в деревне Падерина уже началось строительство дорог. Подрядная организация вышла на объект еще 10 марта.

Площадка большая – около двух тысяч участков. Благоустройство пройдет в несколько этапов. Сейчас идет отсыпка основных улиц песком. Работы с 28 марта приостановлены, но как только закончится режим самоизоляции, дорожники продолжат работу.

По словам заместителя главы района Сергея Гейнца,все ремонтные работы планируется завершить к 15 октября.

В этом году согласно плану дорожных работ в Тюменском районе будет отремонтировано 95 км во всех 20 муниципальных образованиях. Часть дорог отремонтируют за счет местного бюджета, но в основном ремонт пройдет в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Больше всего — 24 улицы — благоустроят в Московском муниципальном образовании, в Переваловском – 19, в Каскаринском – 17, в Винзилинском – 16, в Червишевском и Успенском – по 13.

Продолжится в текущем году работа по обустройству тротуаров: их в сельских населенных пунктах особенно не хватает. Запланировано строительство 126 объектов в 15 муниципалитетах, общая протяженность всех новых тротуаров составит 105 км.

Большую роль в усилении безопасности граждан играют пешеходные переходы. В этом году их обустройству уделят в районе беспрецедентное внимание: 344 перехода оборудуют в 16 сельских поселениях, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.