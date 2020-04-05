Тюменка победила во Всероссийском конкурсе красоты "Ты уникальная"

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Тюменка Анастасия Разбойникова стала победительницей Всероссийского конкурса красоты "Ты уникальная", финал которого прошел в конце марта в Санкт-Петербурге.

Девушка работает ординатором ТюмГМУ, а в свободное время занимается плаванием и йогой, увлекается спортивной стрельбой, сообщает "Тюменская область сегодня".

Анастасия с большим отрывом обошла полсотни других участниц – победительниц отборочных туров в своем регионе, а конкурс назвала самым честным в России.

"У меня нет богатых родителей, влиятельных протеже или знакомых в жюри, а группа поддержки, как всегда, забыла чемодан с деньгами. Но тем не менее я получила эту корону! Потому что успех – это 1% таланта и 99% труда, я вложила много сил и получила результат. Данный проект является отличной возможностью раскрыть свой потенциал, внутреннюю красоту и женскую энергетику. Непередаваемая атмосфера царит за кулисами, на сцене и в зале. Все эти пережитые эмоции бесценны", – рассказала победительница

Достичь вершины девушке помог тюменский парикмахер Андрей Бугаев, который взял на себя роль стилиста: он создал не только прическу, но и весь финальный образ.

"В отличие от других участниц, которые наняли к себе в команду большое количество человек, мы с Настей приехали на конкурс вдвоем, – отметил Андрей Бугаев. - На площадке нам помог штатный визажист Алишер Мамадиев, причем мне пришлось вмешаться в его работу: его первоначальные идеи меня не устроили. Волосы я собрал в густой хвост, сильно перекручивал и перечесывал концы, чтобы со стороны не было видно, где прическа заканчивается. А главное, чтобы весь ее эффект было видно с разных ракурсов. Корона прекрасно дополнила наш образ".

Перед тем как показаться жюри, девушки в течение десяти дней проходили серию психологических тренингов и мастер-классов по дефиле и хореографии.

"Мы стирали ноги в неудобных туфлях, танцевали и дефилировали до позднего вечера, голодали и ходили в тренажерный зал. Мы выложились на все сто – и получили фееричный финал", – написала Анастасия Разбойникова в своем аккаунте Instagram.