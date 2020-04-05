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Тюменцев приглашают на "Свидания в Цеху"

Общество, 17:06 05 апреля 2020

www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Тюменцев приглашают стать зрителями онлайн-встреч "Свидания в Цеху". В прямых эфирах организаторы проектов поделятся опытом, расскажут о возможных ошибках при реализации идеи и лайфхаках продвижения инициативы.

Присоединиться к онлайн-встречам можно в социальных сетях "Конторы пароходства". Онлайн-встречи "Свидания в Цеху" пройдут в группе мультицентра.

6 апреля организатор фестиваля Comics Art Tyumen Георгий Елаев научит рисовать комиксы.

8 апреля мастера из RetroХаус расскажут о гончарном ремесле и научат его основам.

10 апреля организатор проекта "Шоу коротких историй" Алексей Голомолзин поделится секретами публичного выступления.

12 апреля руководитель школы стиля и моды New You Дарья Киселева разберет принципы подбора одежды для дома.

14 апреля создатель event-агентства "Хохлома" Эдуард Гонгадзе расскажет, как превратить хобби в бизнес, избавиться от рутины и получать удовольствие от работы.

В числе спикеров выступят участники конкурса проектов "Цех", в котором можно выиграть до 200 000 рублей на реализацию задумки.

Прием заявок идет до 5 апреля, познакомиться с подробностями и найти анкету можно на сайте конторапароходства.рф, рассказали редакции Moi-portal.ru организаторы.

В связи с режимом самоизоляции работает площадка "Лучше дома". Это альтернатива массовым офлайн-событиям, которую предложили молодежные команды региона. Виртуальную программу формируют мультицентры "Контора пароходства" и "Моя территория", театральный центр "Космос", Студенческий центр Тюменской области, "Медиаполис", команда Интеллектуального движения Тюменской области.

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