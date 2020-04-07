Тюменская вокалистка завоевала призы двух всероссийских конкурсов

| Фото: департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени

Десятилетняя вокалистка студии "Smile" центра развития творчества детей и юношества "Грант" Айдана Токторалиева стала лауреатом второй степени открытого дистанционного вокального конкурса "Голос России" в номинации "Эстрадное пение". В проекте "Таланты России" в номинации "Эстрадный вокал" она получила диплом лауреата 3 степени, сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени.

Вокалистка исполнила любимую песню своей мамы "Зимний сон".

"Айдана занимается в нашей студии уже второй год. Участие во всероссийских проектах стало для нее дебютным. Приятно, что уровень исполнения так высоко оценили. География конкурсантов была очень широкая - это представители Москвы, Кирова, Оренбурга, Тамбова, Магадана, Саратовской, Ярославской, Курской областей, Республики Татарстан и других населенных пунктов. Мы очень рады", - рассказала педагог тюменки Анастасия Швецова.

Помощь в создании видеоролика оказала студия "Все просто" центра "Грант". Сейчас Айдана, как и другие вокалисты студии "Smile", занимается дистанционно и учит новые песни.

В ближайших планах вокалистки - участие в конкурсе "Наш фестиваль", который ежегодно проводит департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.