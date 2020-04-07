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"Тюмень Водоканал" рекомендует запастись водой

Общество, 19:30 07 апреля 2020

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Сильный порыв ветра вызвал скачок электрического напряжения, который, в свою очередь, стал причиной остановки насосного оборудования на станциях второго подъема, подающих очищенную воду в Тюмень, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

Сейчас специалисты производят запуск насосов и постепенную подачу воды в систему. На эти работы понадобится около полутора часов. Учитывая неблагоприятный прогноз погоды и штормовое предупреждение на 8 апреля, жителям областного центра рекомендовано сделать запас воды. Возможно снижение давления в сети вплоть до отсутствия водоснабжения на верхних этажах.

Сотрудники "Росводоканал Тюмень" работают круглосуточно, чтобы в случае повторения нештатной ситуации незамедлительно принять меры по запуску насосного оборудования и подачи воды в город.

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# питьевая вода , Росводоканал , Тюмень Водоканал

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