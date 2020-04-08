Цена на медицинские маски в Тюмени не завышена, показал мониторинг УФАС

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Цены на медицинские маски в аптеках и торговых сетях на территории Тюменской области не завышены. Это показал мониторинг 6 апреля, сообщает тюменское УФАС.

По данным надзорного органа, медицинские маски имеются в продаже в аптеках сети АО "Фармация". Стоимость одной маски составляет 40 рублей за штуку.

"Цена медицинских масок в аптеках сети завышенной не является, она обусловлена высокой закупочной ценой, размер торговой наценки является минимальным. Отсутствие медицинских масок в иных аптечных организациях региона объясняется их дефицитом на оптовом рынке", - рассказали сотрудники УФАС.

Антимонопольное ведомство фиксирует дефицит медицинских масок в отдельных регионах страны, для урегулирования ситуации принимаются все необходимые меры. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства со стороны производителей, оптовиков или аптек, приведших к росту цен или дефициту масок, к таким организациям будут применяться все меры антимонопольного реагирования. В частности, ФАС России уже возбудила ряд дел в Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Республике Удмуртия.