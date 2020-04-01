Заявки на конкурс "Добровольцы России" принимают до 30 апреля

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Заявочная кампания всероссийского конкурса "Доброволец России-2020" продлится до 30 апреля. Документы можно подать здесь.

Конкурс проводит Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи и Ассоциацией волонтерских центров.

К участию приглашают представителей добровольческих, некоммерческих организаций и объединений, инициативных групп в возрасте от 8 лет, участников трудовых коллективов, общественных или государственных организаций. Они могут представить социальную инициативу, которая повлияет на повышение качества жизни граждан и решение важных социальных проблем.

Всего в конкурсе 14 основных и две специальных номинации. Новыми стали номинации - "Молоды душой", "Помощь животным" и "Малая Родина". Еще одно новшество 2020 года - программа наставничества, аналогичная программе в конкурсе "Лидеры России".

Конкурс пройдет в пять этапов. Региональные этапы запланированы с 13 мая по 1 июля, окружные - с 20 июля по 15 октября. Награждение победителей состоится с 3 по 5 декабря на Международном форуме добровольцев. В связи с мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции некоторые сроки могут сдвинуться.