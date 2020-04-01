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В Тюменской области скорректирован график работы почтовых отделений

Общество, 14:21 10 апреля 2020

пресс-службы регионального отделения Почты России | Фото: пресс-службы регионального отделения Почты России

Почтовые отделения в городах и районных центрах Тюменской области будут работать пять дней в неделю до 30 апреля. График работы скорректирован в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального отделения Почты России.

График работы не изменится только в отделениях закрытого типа в Тюмени: №4, №9, №10, №36, №38, №52, №61, а также в дежурных отделениях связи: № 22 и № 46 и Главпочтамте.

Отделения связи в сельской местности работают по установленному графику. Уточнить график работы оперативно можно в разделе "Отделения" на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.

Отметим, что почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.

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# Почта России

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