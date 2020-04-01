Эксперт рассказал, как правильно хранить зимние вещи

| Фото: Тюменский ЦУМ во ВКонтакте | Фото: Тюменский ЦУМ во ВКонтакте

У тюменцев есть время заняться уборкой зимних вещей. Но не все знают, как это делать правильно, чтобы не навредить шерстяным кофтам, шапкам, шубам и пуховикам.

По словам сотрудницы клининговой компании Марии Черновой, перед тем, как убрать теплую одежду на хранение, ее обязательно нужно постирать, хорошенько просушить, лучше на солнце, и вытащить из карманов всю мелочь, бумаги и прочий мусор. Дальше проверьте все на целостность. Пришить оторванные пуговицы, убрать торчащие нитки и зашить карманы, если они внутри разошлись по шву.

Рассортировать вещи по принадлежности членам семьи и по назначению – варежки, шапки, утепленные брюки. Сложить все это в подготовленные коробки или протертые начисто и высушенные полки в шкафу.

Куртки, шубы, пуховики лучше всего хранить развешанными на плечиках в шкафу. Каждый предмет гардероба нужно тщательно расправить, застегнуть замки и пуговицы и поместить в отдельный чехол.

Обувь необходимо помыть, высушить и смазать крем-уходом. "Чтобы сапоги и ботинки не потеряли форму, внутрь положите скомканную бумагу или вставьте специальные деревянные или пластмассовые колодки. Лучше всего, если каждая пара будет лежать в своей коробке. Когда такой возможности нет, обувь можно разложить в тканевые мешочки и сложить аккуратно в один большой ящик, который нужно убрать подальше от прямых солнечных лучей и влаги", - сказала в Мария Чернова в интервью ИА "Комсомольская правда-Тюмень".