В Тюменском районе большую часть пашни отведут под кормовые культуры

| Фото: Минсельхоз РФ | Фото: Минсельхоз РФ

Предприятия и фермеры Тюменского района в предстоящую посевную освоят более 43 тыс. гектаров. Из них 13,7 тыс. га зерновых культур (пшеница, ячмень, овес, горох). Наибольшую площадь займут кормовые культуры, зерновые и зернобобовые, а также картофель, сообщает региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

"Вся сельхозтехника в районе готова к посевной, - говорит заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов. - Большая часть хозяйств запаслась удобрениями и топливом. В общем, сейчас ждём стабильно тёплой погоды и начинаем. Прогнозы дело неблагодарное, поэтому трудно говорить, когда наши аграрии выйдут в поля, но мы рассчитываем, что не позже 20-х чисел апреля. Пока почва переувлажненная и до конца не оттаяла. Так что погода, безусловно, может внести коррективы. Если в прошлом году техника работала на полях района уже с 13 апреля, то в 2018-ом начали только во второй половине мая".

Готовность к посевной подтверждают в сельхозпредприятиях Тюменского района.

"У нас не самые большие сельские угодья, девятьсот гектаров, - говорит генеральный директор АПКК "Рощинский" Николай Степанов. - К посевной, можно сказать, полностью готовы. Необходимую технику частично закупили, частично капитально отремонтировали. Приобрели 110 тонн удобрений. Кроме того, кроликов заранее обеспечили кормом. Что касается продаж, то сейчас с этим трудности. Хотя первый квартал можно было признать успешным. Раньше продавали две тонны, затем увеличили до трех с половиной в месяц. Но из-за коронавируса планы пришлось корректировать".