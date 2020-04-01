Научиться конструктивному поведению во время самоизоляции, советует психолог

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Во время ограничительных мероприятий могут обостриться противоречия в семьях, возникнуть недовольство поведением близких и соседей. Как сохранить спокойствие в семье и в душе. Об этом рассказала психолог Евгения Козырева.

По ее словам, необходимо учиться более конструктивному поведению, меняться вместе с ситуацией, использовать методы, которые раньше не применяли.

"Чувствуете, что готовы уже поубивать друг друга и соседей? Злитесь, раздражаетесь, готовы рвать и метать? Вероятно, у вас актуализировался конфликт. Для разрешения любого конфликта существует отработанный алгоритм. На первом шаге необходимо признать, что в вашем доме есть конфликт и разрешать его нужно именно вам. Второй шаг - снизить накал эмоций. Вам нужно выразить друг другу взаимные претензии и то, с чем вы не согласны. Нужно воздержаться от криков и оскорблений, позволить каждому высказаться, даже если слушать неприятно. Возможно, это будет самый трудный момент, но он дает разрядку эмоций для дальнейших рациональных действий", - посоветовала психолог.

Далее нужно постараться понять потребности и интересы друг друга: "В чем ваши разногласия, а в чем вы сходитесь во мнении. Для этого задавайте вопросы и уточняйте. Дайте знать друг другу, как вы слышите и понимаете претензии от членов семьи. Демонстрируйте и подчеркивайте понимание того, с чем вы соглашаетесь. Изложите свои взгляды на то, как вы видите разрешение проблемы. Опишите круг возможностей. Чем больше вариантов, тем лучше".

Евгения Козырева подчеркнула, что сейчас важно сохранять здоровье, а оно во многом зависит и от нашего эмоционального состояния. Создавайте благоприятную атмосферу в своем доме, в семье, с соседями. Сотрудничество гораздо выгоднее, чем разрушающий конфликт, сообщает "Тюменская область сегодня".