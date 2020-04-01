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В Тюменской области снизилось число ДТП с участием детей

Общество, 21:34 11 апреля 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Число ДТП с участием детей снизилось впервые за последние годы в Тюменской области. С начала 2020 года на территории региона произошло 66 дорожных аварий с участием детей до 16-и лет, в них погибли четыре ребенка, 77 детей ранены, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

44 ДТП зафиксированы с участием детей пассажиров, 22 – с участием детей-пешеходов. 57 из 66 дорожных аварий, где пострадали дети, произошло по вине взрослых водителей. Десять ребят пострадали на пешеходных переходах, эта цифра по сравнению с 2019 годом не снизилась.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям во время карантина не просто повторять с детьми правила дорожной безопасности, а уделить особое внимание ПДД для юных велосипедистов, переходу велосипедиста проезжей части по пешеходным переходам, а также правилам для детей, катающихся на самокатах, моноколесах и других средствах передвижения.

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