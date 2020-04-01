В Тюменской области свадеб в марте было меньше, чем раньше

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620 браков заключено в марте 2020 года в Тюменской области. За аналогичный период 2019 года свидетельство о регистрации брака получили 786 семей.

Напомним, что с 18 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. С 25 марта появилось ограничение: не более 10 присутствующих на церемонии бракосочетания. Молодожены начали переносить свадьбы на более поздний срок.

В итоге в марте зарегистрировано 620 новых семей, в том числе 369 - в Тюмени, 82 - в Тюменском, 51 – в Тобольском, 22 – в Ишимском, 16 – в Заводоуковском, 12 – в Ялуторовском районах. По одной свадьбе сыграли в Армизонском, Бердюжском, Юргинском районах. По две – в Абатском, Аромашевском, Сладковском, Сорокинском районах.

В марте 2019 года в Тюменской области было сыграно 786 свадеб, в том числе 430 – в Тюмени. Отличился год назад Юргинский район, где не было ни одной церемонии.

В феврале, подарившем красивые даты молодоженам, узаконен 801 брак, в том числе 466 – в Тюмени.

Количество разводов осталось практически на том же уровне: 596 - в марте 2020 года, 598 – в марте 2019 года. Для бракосочетаний есть исключения: беременность женщины, рождение ребенка, угроза жизни одному из супругов и иные.

С 1 апреля до 1 июня в Тюменской области приостановлена регистрация браков и разводов, сообщает "Вслух.ру"