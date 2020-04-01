Тюменцы передали в зоопарк "Сосновый бор" корма, овощи и крупы

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Тюменцы передали в зоопарк "Сосновый бор" корма, овощи и крупы. Так они откликнулись на призыв помочь животным, которые остались без посетителей на время самоизоляции.

"После того, как мы в соцсети кинули клич и рассказали, что из-за вынужденного закрытия у нас нет средств на еду питомцам, мы получили огромное количество продуктов. Даже не ожидали, что тюменцы настолько участливые. К нам привозили целыми машинами фрукты, овощи, крупы, сухари. Теперь еды питомцам хватит на неделю-полторы", - рассказала заведующая Тюменским зоопарком Юлия Шамсутдинова.

По словам заведующей, для питомцев еще нужны сено, опил и древесный наполнитель. Также в зоопарке с радостью примут корм для шиншилл или собак, и любое мясо, даже дикое из запасов охотников. Ведь только один тигр в день съедает до 15 кг мякоти.

Мясо, картофель, свеклу, кабачки, морковь с удовольствием заберут и в зоопитомнике экзотических животных в д. Патрушева, здесь больше 200 питомцев, которые съедают 200 кг корма в день. Сотрудники питомника попросили помощи у тюменцев в соцсети и даже приложили список – какой рацион продуктов необходим ежедневно каждому зверю, сообщает "АиФ - Тюмень".