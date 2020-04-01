ХК "Рубин" формирует состав игроков на следующий сезон

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" досрочно завершил нынешний сезон. Соответствующее решение было принято ВХЛ совместно с Федерацией хоккея России. Началось формирование состава команды на следующий сезон.

Главный тренер Михаил Звягин продолжит работать к "Рубине". В первый сезон работы Звягин привел "Рубин" к золоту во Всероссийском соревновании клубов ВХЛ. В чемпионате 2019-2020 годов тюменский коллектив стал победителем своей конференции.

Клуб продолжит сотрудничество с нападающими Денисом Ячменёвым, Вадимом Кравченко, Денисом Давыдовым. Капитан и легенда клуба – Денис Ячменёв – стал лучшим бомбардиром "Рубина" в минувшем сезоне и шел на личный рекорд. Всего за тюменский клуб Ячменёв провёл 592 матча, забросил 120 шайб и отдал 155 голевых передач.

Продолжат выступать защитники Дмитрий Лютов, Егор Кунгурцев, Александр Федотов, Константин Фаст, Георгий Бердюков. Константин Фаст провёл самый результативный сезон в карьере, сыграл в 46 поединках.

Следующий сезон станет вторым в составе "Рубина" для 24-летнего форварда Семёна Иванова.

Отметим, что Денис Ячменев, Денис Давыдов, Александр Федотов, Дмитрий Лютов вошли в пятерку лучших игроков сезона по мнению болельщиков.

Уже известно, что трудовые отношения прекращены с защитниками Александром Родионовым и Станиславом Калашниковым, а также форвардами Андреем Рычаговым и Михаилом Железновым, сообщает "Вслух. ру".

"Хочу особо подчеркнуть, что мы были бы рады оставить всех этих игроков в команде. Но существующий лимит заставляет делать тяжёлый в профессиональном и моральном планах выбор, - отметил генеральный менеджер "Рубина" Николай Бабенко. – У каждого из ребят есть сильные стороны, они добросовестно относились к выполнению своих обязанностей, что подтверждают результаты команды. Решение принималось коллегиально руководством клуба и тренерским штабом".