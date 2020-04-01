Защита проектов конкурса "Цех" пройдет в онлайн

| Фото: Театрального центра «Космос» | Фото: Театрального центра «Космос»

Прием заявок на первую волну конкурса проектов "ЦЕХ" завершился. Заявлено 60 идей. Защиты пройдут с 14 по 17 апреля в онлайн-формате.

Среди проектов международные детские, хореографические и театральные фестивали. Есть идеи мобильного приложения "Тюмень театральная" и первого в регионе журнала о театре и литературе "Реквизит".

Какие из этих проектов реализуются в городе до конца 2020 года, решит экспертная комиссия. В нее войдут режиссер, продюсер, драматург Артем Томилов, театровед, заместитель руководителя Театрального центра "Космос" по творческой работе Александрина Шаклеева, директор медиацентра молодежной политики Александра Оверченко, руководитель креативных проектов и программный директор мультицентра "Контора пароходства" Мария Копытова и Юлия Саначина.

"Очень много идей. К примеру, II фестиваль детско-юношеских театров "Малая сцена", Международный фестиваль хореографических спектаклей "SOMA". В этом году увеличилось не только общее количество заявок, но и их география: есть проект из поселка Пурпе ЯНАО, две заявки из Санкт-Петербурга на реализацию проектов в Тюмени", – поделилась с Moi-portal.ru заместитель руководителя театрального центра "Космос" по творческой работе Александрина Шаклеева.

Стать зрителем защиты проектов сможет каждый. Трансляции пройдут 14–17 апреля на youtube-канале "Космоса". Подробнее о конкурсе в группе театрального центра в социальной сети "ВКонтакте" или на сайте театркосмос.рф.