В Тюмени вырос спрос на загородную недвижимость

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Пребывание в самоизоляции и на карантине помогло жителям Тюмени переоценить свои приоритеты в приобретении и аренде недвижимости.

"Мы фиксируем рост спроса на загородную недвижимость на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, - отметил руководитель пресс-службы одного из агентств недвижимости Тюмени Иван Камельских. – При этом люди спрашивают вообще все: от участков с маленькими домиками за 5-7 тысяч рублей в месяц до добротных благоустроенных домов за 30 тысяч в месяц, где просто можно жить".

Раньше в Тюмени, как в целом во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, никогда такого тренда не было. Теперь же тюменцы готовы снимать недвижимость за городом, но предложений по аренде не так уж и много: владельцы дач предпочитают оставлять их пустующими.

"Те, кто имеет дачи, могут не беспокоиться за их сохранность. Фактически при аренде заключается договор, никто не мешает включить в стоимость аренды и страховку. Дача получается фактически под охраной и в заботливых руках, которые не дадут участку зарасти бурьяном. В дальнейшем при продаже участка это только повысит его стоимость", – подчеркнул Иван Камельских.

Пока же на рынке загородной недвижимости в Тюмени образовался реальный дефицит: объем спроса превысил число предложений. Горожане стремятся вырваться за город, где не только проще соблюдать режим самоизоляции, но и можно вырастить для себя и членов своей семьи экологически чистые продукты питания, сообщает "Тюменская область сегодня".