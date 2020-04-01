Весенний призыв в Тюменском районе начнется в мае

| Фото: Министерство обороны РФ во ВКонтакте | Фото: Министерство обороны РФ во ВКонтакте

Весенний призыв на службу в армию начинается в Тюменском районе. Как и во всей стране, он должен пройти с 1 апреля по 15 июля 2020 года, но в связи с карантинными мероприятиями, может начаться в мае. На армейскую службу будет направлено около 130 призывников, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Как рассказал военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Андрей Матвеев, нынешняя призывная кампания станет особенной: все призывники будут прибывать в военкомат строго по графику.

Призывников для прохождения комиссии привезут централизованно к определенному времени. Каждый будет обеспечен защитной маской и антисептическим средством для обработки рук. В течение часа ребята, группами по 10 человек, должны пройти комиссию. На входе в военкомат у них измерят температуру, обработают руки антисептиком, проконтролируют, чтобы во время ожидания приема соблюдалась социальная дистанция.

Каждые два часа в здании в дни работы комиссии будет проходить дезинфекция дверных ручек, столов, подоконников, других поверхностей.

"Мы запланировали начать работу комиссий с 13 апреля, но эта дата может измениться в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации, – сообщил Андрей Матвеев. – Отправка призывников к месту службы начнется не раньше 20 мая. В какие именно рода войск пойдут служить ребята, мы узнаем примерно в середине апреля, но, как правило, спектр войск достаточно широкий: Президентский полк, ВДВ, ВМФ, части спецназначения, сухопутные войска, воздушно-космические, ракетные, войска стратегического назначения, войска национальной гвардии и другие. Ситуация сложилась непростая, но мы уверены – призывную кампанию проведем качественно и в установленные сроки".