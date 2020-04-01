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В Тюменском районе выращивают все: от ячменя до рукколы

Экономика, 08:59 12 апреля 2020

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Земледельцы Тюменского района продолжают подготовку к началу весенних полевых работ. Растениеводство в районе в основном нацелено на обеспечение кормами животноводческие хозяйства, поэтому более 20 тыс. га пойдут под однолетние и многолетние травы, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Остальное – овощи, которыми славится район. Из новинок – зеленные культуры. Их начали выращивать в 2019 году фермеры по заказу от предприятия, работающего со свежей продукцией в Боровском индустриальном парке. В открытом грунте фермеры из Мальковского вырастили хороший урожай кочанного салата семи сортов. Ассортимент заказа решили разнообразить рукколой. Салаты высевают постепенно, чтобы и урожай снимать в течение всего лета.

Минеральные удобрения, ГСМ накапливаются, техника полностью готова к выходу в поле. В весенних полевых работах в Тюменском районе задействовано 286 тракторов, 119 сеялок, из них 31 – это многофункциональный посевной комплекс, 131 культиватор. Также хозяйства заготовили практически 100 % от потребностей бензина для грузового транспорта, дизтопливо заготовлено наполовину, оставшееся негде хранить, поэтому будут приобретать по мере расходования.

Семян проверено уже более 90 %, из них 70 % - кондиционны, оставшиеся хозяйства подрабатывают.

В условиях режима повышенной готовности аграрии соблюдают все санитарно-гигиенические требования и намерены провести посевную качественно и в срок.

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