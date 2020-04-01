В Тюменском районе используют разные возможности для дистанционного обучения

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Из 17 тыс. 459 школьников, включая детей, находящихся на домашнем обучении, 14 тыс. 359 человек имеют возможность заниматься с использованием компьютеров, подключенных к интернету. 3 тыс. 100 человек применяют для обучения другие виды связи: телефонная связь, планшет с выходом в интернет. Информацией родители и учителя обмениваются в открытой родительской группе "Открытая школа" в Viber, в детских классных группах во ВКонтакте и через смс.

Как рассказала начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина, предварительно среди родителей обучающихся провели опрос для выяснения удобной для них формы работы в дистанционном режиме. Учителя-предметники разработали содержание уроков, учитывая возможности каждого ребенка.

Особое внимание педагоги уделяют учащимся, которым предстоит сдавать итоговую государственную аттестацию. Для них организована консультативная работа.

"Мы выбираем формы обучения исходя из возможностей учащихся, – рассказала учитель английского языка Московской школы Евгения Ефанова. – Существует много различных онлайн-платформ и ресурсов, которые позволяют достигать образовательных целей, подбирать интересные задания для учеников. Благодаря социальным сетям мы находимся с детьми в постоянном контакте. Мне, как учителю иностранного языка, голосовые сообщения или видеоблоги позволяют тренировать навыки устной речи. Для детей это тоже удобно: можно быстро получить ответ от учителя, комментарий к работе, исправить ошибку. Онлайн-консультации я провожу через платформу ZOOM, а также через скайп. Мы общаемся, развиваем все виды речевой деятельности и настраиваемся на успешную сдачу экзаменов".

Выпускница Московской школы Маргарита Махнева к дистанционной учебе относится с пониманием: "Дистанционно учиться сложно, но если есть альтернатива – общение по скайпу – это облегчает задачу. Конечно, в школе легче учиться, ведь всегда можно подойти к учителю, спросить, что не понял".

Педагоги отмечают, что к дистанционному образованию детей ответственно относятся родители: помогают разобрать задания, консультируются по разным вопросам, ведь в получении качественных знаний заинтересованы все участники образовательного процесса, сообщает "Комсомольская правда -Тюмень".