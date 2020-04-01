Семейный челлендж организовал Центр "Дзержинец"

| Фото: Семьи Тюмени во ВКонтакте | Фото: Семьи Тюмени во ВКонтакте

Семейный челлендж "А вам слабо?" организовали специалисты центра "Дзержинец". За выполнение заданий участники смогут обменять полученные баллы на подарки.

Суть такова: всей семьей нужно выполнять простые, но интересные задания организаторов, не выходя из дома. Тюменцы узнают, как весело можно провести время внутри квартиры со своими близкими.

Создатели челленджа уверены: семья за время игры сплотится и станет единой командой. За выполненные задания всем начислят баллы. Потом в прямом эфире в Instagram баллы можно будет обменять на подарки, сообщает "Тюменская область сегодня".

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://vk.com/molodayasemiya. Подробности расскажут по телефону: (3452) 51-50-20.