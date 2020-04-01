Работа тюменских телекомпаний изменилась в условиях распространения коронавируса

| Фото: tyumen.rtrs.ru | Фото: tyumen.rtrs.ru

В работе тюменских телевизионщиков произошли изменения, связанные с распространением коронавируса. Об этом рассказали заместитель генерального директора телекомпании "Тюменское время" Анна Скорнякова и заместитель директора, начальник информационной службы ГТРК "Регион-Тюмень" Роман Явныч, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

C 31 марта телеканал "Тюменское время" стал официальным телеканалом оперативного регионального штаба по профилактике коронавируса. Но существенные изменения в работе сегодня появились у всех телекомпаний области.

"Во-первых, поменялась сетка вещания, - говорит Анна Скорнякова. - Мы отправили традиционные программы "в отпуск" и непрерывно информируем тюменцев об актуальной ситуации по пандемии COVID-19. С 10 до 23 часов в эфир выходят ТСН, "Новости оперативного штаба" и развлекательная рубрика "Сидим Дома"".

Новости из оперативного штаба в приоритете и у команды "Регион-Тюмень", им также пришлось "ужать" сетку вещания — в частности, отметил Роман Явныч, исчезли из эфира утренние врезки в утренней программе телеканала "Россия 1", три получасовых выпуска местных новостей остались в сетке канала "Россия 24".

Но даже и в этих условиях сотрудники тюменских телекомпаний стараются не только информировать зрителей об актуальных событиях в мире, в регионе и в городе, в том числе по распространению коронавируса, но и посоветовать, как провести время с пользой, познакомить с компетентными мнениями экспертов в разных сферах жизни.

Многие сотрудники, особенно административного аппарата телекомпаний работают сейчас на удаленке. Но, журналистов полностью изолировать невозможно — они, по словам Романа Явныча, продолжают оставаться "на передовой".

"Отказались и от гостей в студии, теперь наши журналисты общаются с ними только по скайпу, - добавляет Анна Скорнякова. - И конечно же, соблюдаем все меры профилактики: маски, перчатки, антибактериальные средства".

Не смотря на сложности, тюменские телекомпании остаются в числе основных источников информирования земляков и, как показывают рейтинги, наращивают число своих зрителей.