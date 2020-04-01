Тюменская область – третья в УФО по уровню зарплат медицинских работников

| Фото: пресс-службы ОБ № 4 г. Ишим | Фото: пресс-службы ОБ № 4 г. Ишим

Тюменская область – третья в УФО по уровню зарплат медицинских работников. В целом зарплаты у тюменских работников выше общероссийских показателей.

Росстат обнародовал данные по зарплатам медицинских работников за 2019 год. С результатами ознакомился "Вслух.ру".

Зарплата у врачей в среднем по России составила 80 тыс. 756 рублей. Средняя в Уральском федеральном округе – 103 тыс. 529 рублей. Лидеры по зарплатам всех медицинских работников – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Тюменская область без учета округов на третьем месте. Врачи и работники медицинских организаций с высшим образованием получали в среднем 89 тыс. 617 рублей. В том числе 91 тыс. 403 рубля – в федеральных, 89 тыс. 446 рублей – в региональных, 56 тыс. 613 рублей – в муниципальных учреждениях.

Средний медицинский персонал в 2019 году по России получал 39 тыс. 573 рубля. В УФО, опять же за счет северных округов, средний заработок составил 51 тыс. 733 рубля. В Тюменской области - 45 тыс. 915 рублей. В федеральных учреждениях - 48 тыс. 541 рубль, в региональных – 45 тыс. 831 рубль, в муниципальных – 41 тыс. 216,5 рубля.

В целом по стране младший медицинский персонал зарабатывал 35 тыс. 869,5 рубля в месяц. В УФО – 49 тыс. 840 рублей. В Тюменской области без учета автономных округов – 44 тыс. 521 рубль. В региональных учреждениях в среднем платили 44 тыс. 696 рублей в федеральных - 43 тыс. 345 рублей – в муниципальных - 36 тыс. 429 рублей.