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Детсадовцы и школьники Тюменской области на самоизоляции заняты творчеством

Общество, 14:41 12 апреля 2020

Образование72 во ВКонтакте | Фото: Образование72 во ВКонтакте

В режиме самоизоляции дошколята и школьники Тюменской области не скучают, занимаются творчеством. В детском саду с. Лугового Тюменского района родители и дети вдохновляются иллюстрациями о весне и рисуют свои картины, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Не только рисунки, но и аппликации на тему прихода весны мастерят ребята из Новотарманской школы.

В Ишимский районе малыши, школьники и родители не просто рисуют, а участвуют в конкурсе картин "Вестники весны". Работы юные таланты подают онлайн.

А в Ярковском районе для того, чтобы разнообразить детский досуг, запустили целую череду разных конкурсов, где каждый может выбрать занятие на свой вкус. Ребята рисуют, поют, рассказывают о прочитанных книгах, занимаются спортом.

Ребята с 6 по 11 класс сидя дома могут освоить востребованную профессию будущего.

Так, например, в Тюменском колледже производственных и социальных технологий в дистанционном формате могут выучиться на web-дизайнера, дизайнера виртуальной реальности, ландшафтного мастера и освоить специальность визуализатора региональных маршрутов. Обучение бесплатное, при условии, что школьник получает профессию впервые. Заявки просят направлять на почту copp@tkpst.ru

Добавим, что узнать самые свежие новости о событиях сферы образования можно в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/edutyumen72.

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