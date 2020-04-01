Социальные работники присоединились ко всемирному флешмобу

| Фото: КЦСОН Тюменского района во ВКонтакте | Фото: КЦСОН Тюменского района во ВКонтакте

Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района присоединились ко Всемирному флешмобу "Мы работаем для Вас, а Вы оставайтесь дома ради нас!"

Специалисты центра совместно с волонтерами на территории Тюменского района ежедневно выходят на работу, применяя средства индивидуальной защиты, доставляют продукты питания, лекарственные препараты социально незащищенными слоям населения, а именно: одиноким и одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, неполным семьям, воспитывающие ребенка до 3 лет, а также семьям имеющих в составе 2 и более детей-инвалидов и граждан, находящихся дома на самоизоляции, вернувшихся из других стран в период ограничительных мер.

В центре круглосуточно работает диспетчерская служба по приему звонков от населения, телефон 8-3452-764-002. За период работы на телефон диспетчерской службы поступило 140 заявок. Все заявки исполнены.

Сотрудники центра ведут доставку льготных лекарственных препаратов по рецептам врачей. Около 500 граждан своевременно получили жизненно важные лекарства.

В центре работает пункт приема продуктов для нуждающихся в помощи граждан. Торговые организации и неравнодушные граждане, готовые оказать помощь продуктами, просим звонить по телефону 8- 950-481-15-55.

За счет пожертвований благотворителей выдано шесть продуктовых наборов для особо нуждающихся категорий граждан, сообщает "Мегатюмень".