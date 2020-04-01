Волонтеры-поисковики активно применяют короткие прозвоны

| Фото: Поисковый отряд “Лиза Алерт” во ВКонтакте | Фото: Поисковый отряд “Лиза Алерт” во ВКонтакте

Деятельность поискового отряда “Лиза Алерт” в офлайне претерпела сильные изменения в связи с коронавирусом: это касается как активных выездов, так и автономной работы. Но есть направление в отряде, работы у которого стало только больше — это группа коротких прозвонов (ГКП).

Группа занимается тем, что прозванивает больницы, подстанции скорой помощи, морги, отделения полиции и узнает, не поступал ли туда пропавший человек.

“В реальности это не так просто, как может показаться на первый взгляд: неправильно указанные или вообще не указанные данные, путаница в журналах, отсутствие общих баз, человеческий фактор — многое по нашему опыту может пойти не так. Но именно поэтому работа ГКП так ценна и важна в каждом поиске”, - рассказали "Вслух.ру" в отряде.

Все добровольцы ГКП помогают из дома: для этого нужно лишь свободное время, желание, мобильный телефон и готовность пройти небольшое вводное обучение.

Если вы хотите присоединиться к отряду и находить пропавших людей, не выходя из дома, группа коротких прозвонов #ЛизаАлерт Тюмень будет только рада. За подробной информацией можно обратиться на lizaalert.org.