Трансляция Пасхальных богослужений пройдет на нескольких каналах

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Трансляция Пасхальных богослужений 19 апреля пройдет на нескольких каналах. По словам протоиерея Григория Мансурова, богослужения на Вербное воскресенье, в пятницу перед Пасхой и в саму пасхальную ночь будут транслироваться онлайн на телеканалах "Россия 1", "Россия 24". Впервые трансляцию будет вести и "Тюменское время".

"Призыв оставаться дома поддерживает и церковь. Мы просим горожан не посещать храмы, а вспомнить Бога дома, - говорит протоиерей. - Посмотреть службу, помолиться, подумать о вечном и о том, что жизнь на самом деле хрупкая вещь. Время самоизоляции очень похоже на Великий пост, многим приходится себя ограничивать в развлечениях, увеселениях, люди больше думают о душе. И эту ситуацию нужно принять как необходимость, как данность. Да, сейчас не получится помолиться в храме вместе с другими прихожанами, но можно сделать это и дома самостоятельно".

Рассказал Григорий Мансуров и о возможности освятить куличи.

"Наверняка накануне Пасхи, 18 апреля, в субботу в течение дня, горожане смогут освятить куличи, но это мы будем делать на улице, на территории центральных городских храмов. Мы попытаемся организовать поток людей так, чтобы одновременно не собиралось много прихожан, а тех, кто пришел, попросим распределяться равномерно по территории храма и держать безопасную дистанцию. Дворы тюменских храмов большие и позволяют это сделать. Но говорить о такой возможности со 100-процентной уверенность я пока не могу, в любом случае нужно будет заранее узнавать, организуют ли церкви процедуру освящения выпечки", - сказал он в интервью "АиФ-Тюмень".