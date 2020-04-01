В центре Тюмени меняют аварийный водопровод

пресс-службы "Тюмень Водоканал" пресс-службы "Тюмень Водоканал"

Работы по замене аварийного участка водопроводной сети начали на улице Ленина в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень", старую чугунную "трехсотку" заменят на современный полиэтиленовый водовод. Общая протяженность участка - 190 м. Трубу прокладывают методом горизонтально-направленного бурения. Одновременно специалисты смонтируют три водопроводных колодца.

"Замену аварийного участка сети мы решили провести после серьезного повреждения. Пока большинство тюменцев находятся дома, машин в городе немного, решили проводить работы сейчас, чтобы не создавать дополнительные неудобства. До конца апреля подключим и промоем трубу, а также восстановим благоустройство", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Добавим, что работники обеспечены дезинфицирующими и защитными средствами и соблюдают все меры по предупреждению заражения коронавирусом.