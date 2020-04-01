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В Тобольске открылась навигация

Общество, 13:28 16 апреля 2020

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Паром СП-20 в Тобольске начал навигацию 16 апреля. Он прошел все освидетельствования и признан безопасным для перевозок.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"С этого года проезд для всех пеших пассажиров будет бесплатным, - заявил глава Тобольска. - Левый берег - удивительная территория со своей историей, ландшафтом, темпом жизни и укладом. Паромная переправа для большинства жителей Левобережья - ежедневный ритуал. Сколько раз сам ездил, общался с пассажирами, слышал только добрые слова о "старичке СП-20", работает исправно, но жителям конечно хотелось бы больше комфорта. Над этим и работаем".

В связи с режимом повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции разработаны требования к санитарному содержанию судна на период эпидемии.

"Режим самоизоляции на работе парома не отразится, но я настоятельно прошу поберечь свою жизнь и здоровье, не выходить из дома без крайней необходимости. В добрый путь!" - сказал Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева

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# Максим Афанасьев , паром , Тобольск

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