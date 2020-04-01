Тюменцы могут присоединиться к акции "75 поколений"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Акция "75 поколений" стартовала в рамках ежегодной областной патриотической кампании "МЫ ПОМНИМ".

Это серия видеороликов, в которых люди отвечают на вопросы о Великой Отечественной войне. ⠀

Чтобы принять участие в акции нужно записать видео с ответами на 2 вопроса: "Что для тебя Великая Отечественная война?" и "Что для тебя День Победы". Опубликовать видео на своих страницах в социальных сетях : ВКонтакте или Instagram с хештегами #75поколений#мыпомним2020

"Сегодняшняя молодежь является последним поколением, которое видело живых участников войны. И если их родители помнят, как они ходили с ветеранами за руку в параде, то для большинства детей сегодня истории дедушки воспринимаются как фантастика. В связи с этим стало интересно проанализировать, как люди разных возрастов воспринимают Великую Отечественную войну и День Победы, как меняется их мышление из поколения в поколение", — пояснил руководитель патриотической кампании Владимир Сбитнев.

Стоит отметить, что в конце апреля организаторы акции запустят сайт, на котором будут собраны все видео участников в формате таймлайна поколений. К 9 мая будет создан итоговый ролик, объединяющий самые запоминающиеся ответы, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".