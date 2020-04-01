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Проекту "Конек Горбунок. Лоскутная сказка" исполняется 6 лет

Общество, 12:49 18 апреля 2020

Фото с личной страницы руководителя квилт-клуба «Сибирская палитра» Анны Глазуновой во ВКонтакте

Проект "Конек-Горбунок – лоскутная сказка" появился в Тюмени в преддверии празднования 200-летнего юбилея автора произведения – Петра Ершова. Официально был дан старт 20 апреля 2014 года. За шесть лет проект стал международным и по-настоящему народным.

Идея начать "Лоскутную сказку" появилась спонтанно. "Я была на конкурсе детских рисунков, посвященном сказке "Конек-Горбунок". И тогда родилась идея: почему бы не воплотить сюжеты в текстиле? - рассказала арт-директор проекта, руководитель квилт-клуба "Сибирская палитра" Анна Глазунова. – Так все началось. До донабора было собрано 251 панно. К проекту присоединились 384 участника от 2 до 87 лет, в том числе 156 детей. Географически это 79 населенных пунктов из восьми стран: России, США, Канады, Беларуси, Украины, Латвии, Туркменистана, Израиля. Если собрать все работы, общая длина проекта составит 125 метров".

Благодаря выставкам все больше людей узнали о проекте "Лоскутная сказка", пишет "Вслух.ру".

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