Ветеринар: домашние животные не являются переносчиками коронавируса

| Фото: Тюменская линия | Фото: Тюменская линия

Опасения тюменцев о том, что собаки или кошки могут "принести" с прогулки коронавирус беспочвенны. Ветеринарный врач Галина Хабургаева подчеркнула, что не нужно обрабатывать животных антисептиками.

"Ни в нашем регионе, ни в стране нет ни одного подтвержденного случая заболевания домашних питомцев коронавирусом. Если говорить про прогулки на улице, то гораздо большую опасность могут "нести" перила в подъездах, ручки дверей, кнопки домофона, которые хозяин собаки трогает. Гулять лучше в безлюдных местах рано утром или поздно вечером, когда минимален риск встретить соседей, знакомый, прохожих, чтобы минимизировать контакт с людьми, - поясняет ветеринар.

По мнению эксперта, единственным возможным путем заражения может быть, когда на собаку чихнул зараженный прохожий и вы ее сразу же погладили, а потом этой рукой дотронулись до глаз, носа или губ.

"После прогулки, как вы себе моете руки, также промойте лапы собаке, как делаете это всегда. Кто-то использует специальный шампунь, а кто-то детское мыло. А вот брызгать антисептиком или протирать специальными салфетками лапы не стоит, чтобы не нарушить защитный слой и не навредить животному", сказала ветеринар.

Кстати, о том, что домашние животные не являются переносчиками коронавируса, сообщал и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. А также на сайте Всемирной организации здравоохранения сказано, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что собаки, кошки или другие домашние животные могут передавать COVID-19, пишет "АиФ - Западная Сибирь".