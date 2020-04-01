Тюменцы запустили образовательную платформу "Твой университет"

| Фото: твойуниверситет72.рф | Фото: твойуниверситет72.рф

В Тюмени запустили бесплатную образовательную платформу для молодежи со всей страны — "Твой университет".

На платформе участники смогут прокачать свои знания у региональных и федеральных экспертов в режиме онлайн. Также на сайте представлены тематические статьи, видеозаписи и подкасты.

"Твой университет" состоит из трех образовательных программ (треков), которые внутри разделены на этапы (модули), для доступа к которым нужен только интернет и свободное время.

На данный момент стартовал первый трэк — "Социальное проектирование". Он состоит из 7 частей: "Введение в социальное проектирование", "Архитектура проекта", "Инжиниринг", "Презентация проекта", "Администрирование", "Медиапродвижение", "Источники финансирования и дальнейшая реализация проекта". Внутри каждого модуля есть текстовые материалы, чек-листы по программе, видео-лайфхаки от экспертов и дополнительные материалы.

Подробнее познакомиться с программой и стать ее участником можно на сайте: твойуниверситет72.рф.

Обучение на трэке "Социальное проектирование" обязательно для тех, кто планирует участвовать в конкурсе проектов "Моя идея. PRO". По итогу обучения у них получится грамотно заполненный паспорт проекта, который повышает шансы получить финансовую поддержку от жюри.

"Трансляция технологии создания проектов — одна из визитных карточек нашей команды. Мы хотим научить пользователей платформы, как можно решить ту или иную проблему, превратив ее в проект. Поэтому первый трек посвящен проектированию. Надеемся, собранные материалы помогут поэтапно погрузиться в тему и извлечь из нее максимум пользы, — поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

В скором времени планируется запуск двух дополнительных треков: "Надпрофессиональные компетенции", направленный на повышение личной и профессиональной эффективности и "Развитие городских пространств".

"Основная задача платформы — предоставить пользователю информацию, обращение к которой позволит ему прокачать навыки, необходимые в современном мире. Работа с этим ресурсом может происходить без привязки ко времени и пространству. Обучение не должно иметь границ", — рассказала исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

До 30 апреля первые пользователи, которые зарегистрируются на платформе твойуниверситет72.рф, пройдут трек по социальному проектированию и пришлют скрин с результатами в сообщения группы мультицентра "Моя территория" ВКонтакте получат ссылку на секретную карту призов, пишет "Мегатюмень".