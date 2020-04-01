Тюменцев научили готовить антисептик

| Фото: детский технопарк «Кванториум» | Фото: детский технопарк «Кванториум»

Педагоги тюменского "Кванториума" запустили онлайн-лабораторию, в которой знакомят слушателей с полезными лайфхаками

В рамках программы дистанционного образования детский технопарк "Кванториум" запустил открытую онлайн-лабораторию. Экспертом выступает педагог "Наноквантума" Иван Савенков. Раз в неделю он знакомит юных тюменцев и их родителей с полезными лайфхаками, применяя знания физики и химии.

Первый эфир Иван посвятил созданию антисептика из доступных средств в домашних условиях. Для его изготовления педагог использовал 95% этиловый спирт, глицерин и хлоргексидин, который при необходимости можно заменить перекисью водорода. Также, чтобы перебить резкий запах спирта, тюменцам предложили добавить в раствор масло мяты.

На второй встрече слушателям рассказали, как вывести с одежды пятно зеленки, используя аммиак, перекись водорода и средство от засоров труб. На третьей встрече Иван Савенков научил готовить бомбочки для ванн из подсолнечного масла, соды и соли, сообщает "Тюменская область сегодня".

Посмотреть записи трансляций можно в группе детского технопарка во ВКонтакте. Проект является частью образовательной программы "Кванториум в кармане". На удаленке воспитанники центра уже успели принять участие в хакатоне "ПромДиЗона", викторине на тему космоса и других онлайн-мероприятиях.