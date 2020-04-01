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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Кадровые центры помогают предпринимателям переориентировать работу

Общество, 18:42 18 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ишимский кадровый центр вместе с предпринимателями, открывшими свой бизнес по программе самозанятость, пробуют разные варианты решения выхода из сложной ситуации, сложившейся в связи с коронавирусной инфекцией. От открытия новых направлений до перевода бизнеса на онлайн-работу.

С первых дней "удаленной работы" специалисты ЦНЗ проводят консультации, разъясняют, беседуют с предпринимателями, помогая искать и внедрять новые методы работы. В результате ИП Тарасов Н.А. (изготовление ритуальных товаров), ИП Филиппова Н.В. (машинная вышивка) начали шить многослойные, многоразовые защитные маски, которые реализуют через соцсети. Покупатели - не только земляки, но и крупные организации Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Кургана и других регионов.

ИП Снимушкина Е., Ромашева К.Ю. (занимавшиеся организацией детских праздников) проводят квесты, обучающие и развлекательные онлайн-занятия для детей. ИП Клочкова Е.Н. (розничная торговля продовольственными товарами) принимает онлайн-заказы и доставляет продукты на дом, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

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